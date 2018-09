Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn - Hardheim: Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Alleinbeteiligt ist Donnerstagfrüh ein Motorradfahrer auf der Wertheimer Straße in Hardheim zu Fall gekommen. Beim Abbremsen an der Einmündung zur Miltenberger Straße rutschte sein Hinterrad weg, wodurch er stürzte. Während er von der Fahrbahn gegen den Eingangsbereich einer Gaststätte schlitterte wurde die Außenfassade beschädigt. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten in ein Krankenhaus.

Osterburken: Biker schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag bei einer Kollision mit einem Pkw mit Anhänger. Der 31-jährige Fahrer des VW Sharan wollte von einem Feldweg nach links in Richtung Osterburken abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des in Richtung Autobahn fahrenden Bikers. Der 50-Jährige prallte in den Anhänger, schleuderte über diesen und blieb schwer verletzt am Fahrbahnrand liegen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik. Die freiwillige Feuerwehr Osterburken beseitigte eine entstandene Ölspur. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis circa 20 Uhr gesperrt.

Mosbach: Ladendiebe durch die Stadt verfolgt

Eine Zeugin hat am Donnerstagmorgen zwei Ladendiebe durch Mosbach verfolgt. Die beiden Personen hatten in einem Vollsortimenter in der Mosbacher Hauptstraße Süßwaren an sich genommen und unter der Jacke versteckt. Daraufhin sprach die Frau die beiden an. Das Duo flüchtete in Richtung Fußgänger-Zone und traf auf eine weitere Person, die zuvor vor dem Einkaufsmarkt stand. Während der Verfolgung zu Fuß alarmierte die Zeugin die Polizei. Eine anschließende Fahndung nach dem Trio mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Bei einem der Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann im Alter von circa 20 Jahren. Er ist groß, schlank, hat einen leichten Bart-Flaum und war mit einer weißen Hose, einem Parka und einem Base-Cap bekleidet. Die andere Person ist eine junge Frau, circa 16 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug eine rosafarbene kurze Jacke, eine blaue Jeanshose und eine schwarze Tasche. Die hinzugestoßene Person ist männlich, hat eine pummelige Figur und war mit einem dunklen Oberteil und einer beigen Hose bekleidet. Die Polizei Mosbach bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 06261/809-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-10 18 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/