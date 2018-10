Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2018 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Schwaigern: Großes Lob an den ehrlichen Finder

Die Polizei spricht ein großes Lob an einen ehrlichen Finder aus. Am Montag, um circa 19.30 Uhr verlor eine Polizistin, die privat unterwegs war, in einem Supermarkt in der Heilbronner Straße in Schwaigern ihre Geldbörse. Sämtliche Dokumente, sowie Bargeld befanden sich darin. Am Dienstag erstattete die Polizistin Anzeige beim Polizeiposten Leintal. Kurz nach der Anzeigenaufnahme bekam sie einen Anruf vom Polizeirevier Eppingen. In dem Gespräch wurde ihr die erfreuliche Nachricht mitgeteilt, dass ein somalischer Asylbewerber ihre Geldbörse in dem Supermarkt auffinden konnte und am nächsten Tag zum Polizeirevier Eppingen brachte. Das gesamte Bargeld sowie alle Dokumente waren vollständig. Soviel Ehrlichkeit muss gelobt werden.

