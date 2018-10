Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2018 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn (Nachtrag)

Heilbronn - Heilbronn: Alarm aufgrund eines technischen Defekts

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Notstromaggregat ist es am Donnerstag, gegen 13 Uhr, zu einem Rauchalarm in einem Krankenhaus in Heilbronn gekommen. Wie sich bei dem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in dem Gebäude "Am Gesundbrunnen" herausstellte, lag kein Brand vor. Stattdessen war ein undichtes Notstromaggregat für den Alarm verantwortlich. Niemand wurde verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

