Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn - Buchen: Vorfahrt nicht beachtet

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der B 27 im Bereich der Einmündung Buchen-Süd ereignete. Der 19-jährige Lenker eines Opel wollte an der Einmündung Buchen-Süd nach links auf die B 27 einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B 27 von Heidersbach kommenden 50-jährigen Skoda-Fahrers, der von der B 27 nach links in Richtung Buchen abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Osterburken: Rechts-Vor-Links nicht beachtet

Ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, in Osterburken an der Einmündung Alemannenstraße / Michael-Wenz-Straße ereignete. Die 23-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die Alemannenstraße und missachtete an der oben genannten Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden 54-jährigen Lenkers eines BMW. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ravenstein-Merchingen: Mehrere Gurtverstöße

Beamte des Polizeireviers Buchen führten am Donnerstagmorgen in Ravenstein-Merchingen von 9.30 Uhr bis 11.40 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Innerhalb von etwas mehr als zwei Stunden mussten 13 Gurtverstöße beanstandet werden.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-10 10 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/