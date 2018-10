Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.10.2018 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn - Mosbach: Autofahrer schwer verletzt

Zwei Verletzte musste der Rettungsdienst am Montagnachmittag nach einem Unfall auf der B 27 am Mosbacher Kreuz ins Krankenhaus fahren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr ein Mann von Neckarzimmern her kommend auf der B 27. Sein VW Passat geriet aus nicht bekanntem Grund auf die Gegenfahrspur, touchierte dort einen LKW und geriet ins Schleudern. In der Folge stieß das Auto noch mit zwei entgegen kommenden PKW zusammen. Durch die drei Zusammenstöße bildete sich ein großes Trümmerfeld auf der Fahrbahn, in das zwei weitere Autos fuhren und beschädigt wurden. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde eingeklemmt, konnte aber von Ersthelfern befreit werden. Er erlitt schwere, die Fahrerin eines der entgegen kommenden PKW leichte Verletzungen. Die B 27 musste voll gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

