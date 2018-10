Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2018 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Heilbronn: Mädels alles richtig gemacht

Alles richtig gemacht haben zwei Erstklässlerinnen am Montagmittag. Die beiden wurden gegen 12 Uhr auf dem Schulgelände der Grundschule Frankenbach von einem Unbekannten angesprochen, der ihnen unter anderem Süßigkeiten anbot. Die Mädchen gingen nicht darauf ein, sondern kehrten in ihre Klasse zurück und erzählten alles ihrem Rektor, bei dem sie Unterricht hatten. Dieser schaute sofort nach, sah den Mann allerdings nicht mehr. Der Unbekannte soll ein 20 bis 30 Jahre alter südländischer Typ mit braunen Haaren sein. Zur Zeit seines Auftretens trug er ein grün-blau gestreiftes oder gepunktetes Oberteil, eine Basecap und eine Sonnenbrille. Er führte einen Rucksack mit. Auffällig war ein blaues Armband. Hinweise auf den Mann werden erbeten an den Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach, Telefon 07131 28330.

Eppingen: Nachbarin rettet Frau

Ihre Nachbarin liege in der Küche und rege sich nicht, teilte am Dienstagabend eine Anruferin mit. Die angerückte Feuerwehr Eppingen öffnete die Wohnungstür, so dass sich der Rettungsdienst um die nicht ansprechbare, auf dem Boden liegende 68-Jährige kümmern konnte. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Unfallverursacher weg

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls am Dienstag in Heilbronn. Ein 31-Jähriger parkte seinen VW Golf in der Zeit von 6 bis 15.30 Uhr in der Kreuzenstraße. Als er zu dem Wagen zurückkam, hatte dieser Beschädigungen an der Beifahrerseite. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf über 3.000 Euro. Hinweise auf den Geflüchteten oder dessen Fahrzeug gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Heilbronn: Fahrgast verletzt

Eine Vollbremsung musste der Fahrer eines Linienbusses am Montagnachmittag in Heilbronn einleiten. Der Grund war, dass ein 68-Jähriger mit seinem PKW an der Kreuzung Damm-/Gartenstraße den anfahrenden Bus offenbar übersah und der Busfahrer einen Zusammenstoß verhindern wollte. Durch das starke Bremsen bis zum Stillstand stürzte ein Fahrgast nach vorne und verletzte sich dabei. Der 76-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Heilbronn: Nach Unfall geflüchtet

Seinen Audi parkte ein 40-Jähriger am Montagnachmittag für zwei Stunden auf einem Schotterparkplatz eines Elektronikmarktes in der Heilbronner Edisonstraße. In der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 14.30 Uhr blieb ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an dem Q 5 hängen. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von fast 3.000 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Weinsberg: Polizeihubschrauber im Einsatz

Eine vermisste Patientin wurde am frühen Dienstag vom Weinsberger Klinikum gemeldet. Da man nicht ausschließen konnte, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, wurde eine Suchaktion gestartet, an der sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte. Ein Spaziergänger fand die Gesuchte, die reglos in einem Weinberg lag und machte die Besatzung des Hubschraubers per Handzeichen auf die Situation aufmerksam. Diese wiederum leitete eine Streife und den Rettungsdienst zur Fundstelle. Die junge Frau konnte zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden.

