Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.10.2018 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn - Igersheim: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Schwere Verletzungen zog sich ein 21-jähriger Fahrer eines Opel Corsas bei einem Verkehrsunfall mit zwei weiteren Beteiligten in Igersheim zu. Der 21-Jährige fuhr auf der B19 von Hardhausen kommend in Fahrtrichtung Igersheim. In Igersheim wollte er an dem dortigen Kreuzungsbereich links in Richtung Weikersheim abbiegen. Hierbei übersah er die von links kommende vorfahrtsberechtigte 70-jährige Fahrerin eines Mercedes. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, so dass der Opel in den Gegenverkehr geschleudert wurde und dort mit einem Sattelzug kollidierte. Der Fahrer des Opels wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Sattelzugfahrer und die 70-jährige Mercedes Fahrerin zogen sich keine Verletzungen zu. Die Fahrbahn war während der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

