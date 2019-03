Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Lauda-Königshofen: Komplette Fahrzeugseite zerkratzt

Großflächige Kratzspuren stellte die Eigentümerin eines Fiats 500 am Donnerstagmorgen an ihrem Fahrzeug fest. Das Fahrzeug war von Dienstag, 05. März, 0 Uhr, bis Donnerstag, 07.März, 10 Uhr, in der Antoniusstraße in Königshofen geparkt. In diesem Zeitraum wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden durch den Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegengenommen.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-10 17 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/