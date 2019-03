Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.03.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn - Tauberbischofsheim: Diebstahl auf Marktplatz

Zu einem dreisten Diebstahl kam es Dienstagmittag auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim. Ein bisher unbekannter Mann entwendete gegen 11 Uhr aus einem unverschlossenen Führerhaus eines weißen Sprinters eine blaue Jacke. In dieser Jacke befanden sich zwei Geldbörsen mit Bargeld und diversen Karten/ Ausweise. Der Sprinter war zum Zeitpunkt der Tat auf dem Marktplatz vor einem Imbissladen abgestellt. Der Besitzer lieferte in diesem Moment Gasflaschen aus. Der vermutliche Täter war männlich und trug eine helle Hose, sowie eine dunkle Jacke. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer Hinweise zu der Person geben kann, soll sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/81-0 melden.

