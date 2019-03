Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Heilbronn und Umgebung: Warnmeldung vor Enkeltrickbetrügern

Die Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern. Aktuell, also am frühen Dienstagnachmittag gehen in Heilbronn und Umgebung wieder Anrufe meist bei älteren Menschen ein. Vorgetäuscht wird, dass ein Verwandter dringend und sofort Geld braucht. Die Polizei rät, nicht auf solche Forderungen einzugehen, sondern sofort die nächste Polizeidienststelle zu verständigen. Das ist auch über den Notruf 110 möglich.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-10 12 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/