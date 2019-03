Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn - Lauda-Königshofen: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt Am späten Mittwochnachmittag befuhr eine 36-Jährige mit ihrem E-Bike die Kreisstraße zwi-schen Unterbalbach und Oberbalbach. Kurz nach der Einmündung Richtung Deubach will diese nach links auf den dortigen Radweg abbiegen. Vermutlich ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten setzt sie zum Abbiegevorgang an. Ein nachfolgender Mercedes hatte bereits mit dem Überholen begonnen. Der 25-Jährige Fahrer versuchte noch durch Ausweichen in den Grünstreifen den Unfall zu verhindern, erfasste aber dennoch die Radfahrerin. Diese wird durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Mercedesfahrer kam mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Gesamtschaden von 7000 Euro. Die Feuerwehr Lauda war mit acht Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Während der Unfallaufnahme durch den Unfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim musste die Kreisstraße voll gesperrt werden.

