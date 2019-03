Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2019 mit einem Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Weinsberg: Mehrere Verletzte bei Unfall

Vier schwer Verletzte waren die Folge eines Frontalzusammenstoßes auf der B 39 zwischen Weinsberg und Ellhofen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Mann gegen 14.30 Uhr die B 39 in Richtung Ellhofen, als sein Seat in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem entgegenkommenden Opel Astra frontal zusammenprallte. Der Seat-Fahrer wurde schwer verletzt. Im Opel erlitten der 65-jährige Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin sowie eine auf dem Rücksitz mitfahrende, vier Jahre alte Enkelin ebenfalls schwere Verletzungen. Alle wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht. Die B 39 war während der Unfallaufnahme und der Bergung voll gesperrt. Eineinhalb Stunden nach dem Unfall konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden. Die andere Fahrspur musste aufgrund ausgelaufenen Betriebsstoffes erst von einer Spezialfirma gereinigt werden. An beiden PKW entstand Totalschaden. Da am Anfang gemeldet wurde, eine Person sei eingeklemmt, rückte auch die Feuerwehr zur Bergung an. Diese Meldung bestätigte sich allerdings nicht.

