Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.03.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn - Igersheim/Bad Mergentheim: Überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache?

Vermutlich infolge zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit, verunfallte eine 18-jährige Fahranfängerin am Dienstagabend, gegen 22.20 Uhr, mit ihrem BMW auf der Strecke von Igersheim in Richtung Bad Mergentheim. Die Frau kam mit dem Pkw in der Rechtskurve vor der Brücke die unter der B19 hindurchführt zunächst nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch eine Wiese. Anschließend steuerte sie offenbar dagegen, sodass der Wagen wieder auf die Straße zurück kam. Hier touchierte das Fahrzeug zunächst den Bordstein um dann mit der rechten, inneren Brückenwand zu kollidieren. Am BMW lösten alle Airbags aus. Sowohl die 18-Jährige als auch ihr 25-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

