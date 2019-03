Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn - Neckar-Odenwald-Kreis

Elztal: Autofahrer nach gefährlichem Überholmanöver eingeklemmt Der 23-jährige Fahrer eines PKW Ford Fiesta befuhr Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr die B 292 von Oberschefflenz in Richtung Auerbach. In einer langgezogenen abschüssigen Linkskurve überholte er einen vor ihm fahrenden PKW trotz Gegenverkehr. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts konnte der Entgegenkommende einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Die überholte PKW-Lenkerin leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein. Der aus Schefflenz stammende junge Fahrer kam nach dem missglückten Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet einen 10 m tiefen Abhang hinunter. Dabei überschlug er sich mehrfach und kam auf einem unterhalb verlaufenden Forstweg wieder auf den Rädern zum Stehen. Er wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Schefflenz gerettet werden. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Spezialklinik nach Heidelberg eingeliefert. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte den PKW seiner Mutter unbefugt in Gebrauch genommen. Die B 292 war über die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 22.10 Uhr voll gesperrt. Am PKW des Unfallverursachers entstand ein Schaden von etwa 5.000,-- EUR.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-9 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/