Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.03.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn - Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau-Scheidental: Rauchmelder rettet Leben

Ein Brand in einem unter der Erde liegenden Pufferspeicher sorgte dafür, dass über unterirdische Leitungen Rauch in ein Wohnhaus in der Scheidentaler Neckarstraße eindrang. Gegen vier Uhr am Freitagmorgen wurden die Bewohner des Gebäudes durch einen auslösenden Rauchmelder vor der tödlichen Gefahr gewarnt. Als Brandursache im Pufferspeicher wird derzeit ein technischer Defekt angenommen. Die Feuerwehr rückte mit circa 80 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen an. Der Schaden am Pufferspeicher und dem darüber liegenden Nebengebäude ist hoch. Er wird auf 60.000 - 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurden niemand.

Buchen: Beleidigungen und Drohungen gegenüber der Polizei

Unverschämt verhielten sich zwei Erwachsene und ein Jugendlicher am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, auf dem Schulhof in der Karl-Tschamber-Straße in Buchen. Dort sollte eine Personengruppe einer Kontrolle unterzogen werden, da sie auf einer Parkbank sitzend Alkohol konsumierte. Bereits beim Herantreten der Einsatzkräfte war die Stimmung laut und aggressiv unter der Gruppe. Auch während der eigentlichen Kontrolle schaukelten sich insbesondere zwei Männer gegenseitig hoch. Bei der Wiederaushändigung der Ausweispapiere beleidigte einer der Angetroffenen einen Polizeibeamten mit üblen Worten. Die Situation spitzte sich weiter zu. Die zwei Hauptaggressoren sollten von der Gruppe getrennt werden. Beide versuchten daraufhin zu Fuß zu flüchten. Aufgrund ihrer Alkoholisierung mit fast 1,3 Promille und knapp 1,1 Promille Alkohol in der Atemluft gelang das nur bedingt. Beide konnten eingeholt und zum Polizeirevier verbracht werden. Ein dritter Beteiligter gab den Beamten aus sicherer Entfernung noch Drohungen mit auf den Weg. Alle drei Personen müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Eberstadt: Möbel- und Bekleidungsgeschäft von Einbrechern heimgesucht

Kleidungsstücke in bislang nicht bekannter Stückzahl und von derzeit noch nicht bestimmtem Wert entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einem Bekleidungsgeschäft in der Eberstadter Rathausstraße. Zunächst verschaffte sich der Dieb Zugang über die Seiteneingangstür eines Möbelgeschäfts. Von dort aus gelangte der Unbekannte gewaltsam in das integrierte Bekleidungsgeschäft und füllte Schwerlastmüllsäcke mit Kleidungsstücken. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Diebstahlsschaden wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Rathausstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Neckarzimmern: Unfall unter Alkohol

Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste ein Autofahrer am Donnerstagabend nach einem Unfall in der Neckarzimmerner Straße "Stockbronnerhof" abgeben. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat dort einen Leitpfosten beschädigt. Bei der Unfallaufnahme führte der Fahrer freiwillig einen Alkoholtest durch, dieser ergab circa 1,2 Promille. Verletzt wurde niemand.

Mosbach: Rotes Auto mit blauen Lackspuren gesucht

Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen, zwischen 9 und 13 Uhr, in der Mosbacher Pfalzgraf-Otto-Straße sucht die Polizei Mosbach Zeugen. Die Fahrerin eines blauen Opel Corsa stellte ihren Wagen gegenüber der Gewerbeschule auf den dortigen Parkplätzen ab. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro fest. An ihrem Auto befand sich roter Fremdlack. Wer Hinweise zu einem beschädigten roten Fahrzeug mit blauen Lackspuren oder zu dem Unfall selbst geben kann, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-10 17 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/