Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2019 mit einem Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn - Heilbronn-Böckingen: Pkw missachte Vorfahrt eines Linienbus Am Freitagnachmittag näherte sich ein Linienbus in Böckingen der Kreuzung Ludwigsburger Straße Ecke Friedrichstraße aus südlicher Richtung als plötzlich ein Hyundai in die Ludwigs-burger Straße ein fuhr ohne zunächst auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Nur durch die schnelle Reaktion des Busfahrers, welcher den Bus voll abbremste, konnte ein Zu-sammenstoß verhindert werden. Der 55-jährige Hyundaifahrer erkannte nun den Bus und bremste auch bis zum Stillstand ab. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge. Durch die Bremsung wurde im Linienbus ein Fahrgast schwer, eine 9-Jähgrige und eine 11-Jährige leicht verletzt.

