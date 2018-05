Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung PP Heilbronn ...

Pressemitteilung PP Heilbronn 30.05.2018 Stand 21.50 Uhr

Heilbronn - Stadtkreis Heilbronn Schwerer Verkehrsunfall mit Stadtbahn Heute, gegen 16.00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Stadtbahn. Bei diesem Unfall wurde der 54-jährige Fußgänger, der aus dem Hohenlohekreis stammt, schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zu Folge, kam der Fußgänger aus Richtung Kranenstraße und lief in Richtung Haltestelle Neckarturm. Er wollte wohl die Stadtbahn in Richtung Innenstadt nehmen. Hierbei missachtete er wohl das dortige Rotlicht für Fußgänger. In diesem Augenblick fuhr jedoch die Stadtbahn der Linie S4 in die Haltestelle aus Richtung Innenstadt kommend, ein. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung und Klingelsignal erfasste die Bahn den Fußgänger und schleifte diesen noch ca. 21 Meter bis zum Stillstand mit. Hierbei wird der 54-jährige sehr schwer verletzt. Die eingesetzte Feuerwehr musste die gesamte Bahn anheben, damit der Fußgänger geborgen werden konnte. Er wurde nach der Bergung sofort vom Rettungsdienst abtransportiert und notoperiert. Die Unfallstelle wurde bis ca. 17.30 Uhr teilweise gesperrt. Die Berufsfeuerwehr Heilbronn war mit 9 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften im Einsatz.

Michael Phillipp

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 07131/104-3333 gerne zur Verfügung.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-9 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/