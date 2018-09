Polizeipräsidium Heilbronn / PRESSEMITTEILUNG vom 22.09.2018

PRESSEMITTEILUNG vom 22.09.2018

Heilbronn - Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Firma

Zehn Paletten im Wert von circa 300 Euro stahlen zwei unbekannte Männer am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr, in einer Firma in der Pfaffenstraße in Heilbronn-Neckargartach. 40 weitere Paletten waren von den Einbrechern bereits zum Abtransport bereitgelegt worden. Vermutlich wurden die Unbekannten bei ihrem Tun gestört. Sie flüchteten mit einem weißen Transporter, an dem keine Kennzeichenschilder angebracht waren. Zuvor hatten sie noch versucht, ein Tor auf dem Firmengelände aufzubrechen, was jedoch misslang. Der Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach erbittet unter Telefon 07131 28330 Hinweise zu den Einbrechern.

Untergruppenbach: Flüchtiger Daimler und Zeuge gesucht

Der noch unbekannte Lenker eines schwarzen Pkw Daimler mit HN-Kennzeichen wird vom Polizeirevier Weinsberg gesucht. Der Daimler-Fahrer war am Freitag, gegen 18.25 Uhr, auf der Kreisstraße 2155 von Untergruppenbach in Richtung Flein / Talheim bzw. der "Waldkreuzung" unterwegs. Vor dem Daimler hatte sich aufgrund eines langsam fahrenden Traktors mit Anhänger eine Fahrzeugkolonne gebildet. Der Daimler-Lenker überholte nun in einem unübersichtlichen Bereich die Kolonne und das landwirtschaftliche Gespann. Auf Höhe des Gespanns kam jedoch ein 58-jähriger Ford-Lenker entgegen. Dieser wich zwar nach rechts aus, trotzdem kam es zu einem Streifvorgang zwischen dem Daimler und dem Ford. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der Daimler mit hoher Geschwindigkeit in Richtung "Waldkreuzung". An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von circa 5 000 Euro. Gesucht wird nun der flüchtige Daimler, der vorne links, vermutlich auch am Außenspiegel, beschädigt sein dürfte. Ebenso wird der Lenker des landwirtschaftlichen Gespanns als Zeuge des Verkehrsunfalls gesucht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920.

Obersulm-Willsbach: Aufbruchversuch an Wohnmobil

In der Zeit vom 11.09.2018 bis zum 20.09.2018 versuchte ein Unbekannter ein in der Friedrichstraße in Obersulm-Willsbach abgestelltes Wohnmobil "Hymer" aufzubrechen. Verschiedene Versuche, in das Wohnmobil zu gelangen, misslangen. Es entstand dabei jedoch ein noch nicht abschätzbarer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Obersulm, Telefon 07130 7077, zu melden.

Heilbronn: Schnelles Eingreifen verhindert größeren Brand

Dank dem couragierten Eingreifen von zwei 24 und 52-Jahre alten Männern konnte am Samstagmorgen ein größerer Brand in der Arbeitshalle eines Autohauses in der Austraße in Heilbronn verhindert werden. Die beiden Männer, die in einer Nachbarhalle mit Arbeiten beschäftigt waren, bemerkten das Feuer, brachen eine Türe auf und löschten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr größtenteils. Sie erlitten bei den Löscharbeiten jeweils eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden ärztlich behandelt. Warum der Brand, bei dem auch Spraydosen regelrecht explodierten, im Bodenbereich in der Halle ausgebrochen war, muss noch ermittelt werden. Durch das rasche Eingreifen der beiden Helfer dürfte nur ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden sein. Es wurden lediglich Reifen, diverse Arbeitsmaterialien sowie die Fassade der Halle beschädigt bzw. zerstört.

Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Audi beschädigt und geflüchtet

Eine unliebsame Überraschung gab es für den Besitzer eines Audi A 5 am Freitagnachmittag in Mosbach. Er hatte sein Fahrzeug von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Pfalzgraf-Otto-Straße geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass zwischenzeitlich ein unbekannter Fahrzeugführer den hinteren Stoßfänger des Audis beschädigt hatte und anschließend vom Unfallort flüchtete. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 1 000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

Obrigheim: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Vermutlich mutwillig zerkratzt wurde am Freitagnachmittag, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.55 Uhr, ein Pkw Opel im Auweg in Obrigheim. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz entlang des Auweges abgestellt. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand die hintere Türe auf der Fahrerseite zerkratzt hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Elztal-Dallau: Auffahrunfall - Vier Verletzte

Zu einem Auffahrunfall mit vier verletzten Personen kam es am Freitagnachmittag in Elztal-Dallau. Eine 38-jährige Ford-Lenkerin fuhr auf der B 27 in Richtung Auerbach. An der Ampelanlage Dorfstraße / Katzentaler Straße musste sie aufgrund der "Rot" zeigenden Ampel anhalten. Ein nachfolgender 19-jähriger Mitsubishi-Fahrer bemerkte dies infolge einer kurzen Unachtsamkeit zu spät und prallte auf das Heck des Fords. In dem Mitsubishi wurden der Fahrer, ein 25-jähriger Mitfahrer sowie eine 15-Jährige verletzt. Sie mussten ebenso im Krankenhaus behandelt werden wie die Ford-Lenkerin, die bei dem Unfall auch leichte Verletzungen davontrug. Während der Sachschaden an dem Mitsubishi circa 15 000 Euro beträgt, wird der an dem Ford entstandene Schaden auf circa 5 000 Euro beziffert.

Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Auffahrunfall - Ein Leichtverletzter

Ein 19-jähriger BMW-Lenker wurde bei einem Auffahrunfall am Freitagabend in Wertheim-Bestenheid leicht verletzt. Er fuhr auf der Bestenheider Landstraße von Monfeld in Richtung Wertheim. An der Kreuzung Haslocher Weg / Königsberger Straße wollte er nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 69-jähriger Opel-Astra-Fahrer bemerkte dies zu spät und prallte auf das Heck des BMW. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Sachschaden an dem BMW circa 2 500 Euro beträgt, entstand an dem Opel Astra ein Schaden in Höhe von circa 4 000 Euro.

Freudenberg: Stromausfall durch implodierten Verteilerkasten

Infolge eines implodierten Stromverteilerkastens in Freudenberg kam es am Freitagabend zu einem mehrstündigen Stromausfall in den umliegenden Ortschaften. Der hinzugerufene Notdienst eines Energieunternehmens nahm die erforderlichen Reparaturen vor, so dass nach geraumer Zeit die Stromunterbrechung beendet war. Die hinzugerufene Feuerwehr nahm zwischenzeitlich Absperrungen vor, damit keine Personen zu Schaden kamen.

Hohenlohekreis

Werner Lösch

