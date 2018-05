Polizeipräsidium Heilbronn / Stadtkreis Heilbronn Heilbronn: ...

Stadtkreis Heilbronn Heilbronn: Lagerraum in Brand geraten

Heilbronn - Zum Brand eines Lagerraumes in einem 3-geschossigen Gebäude in der Allee in Heilbronn wurde die Feuerwehr aus Heilbronn am Samstagabend gerufen. Der Brand war aus noch unbekannten Gründen gegen 21.00 Uhr im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die mit 2 Löschzügen mit 22 Einsatzkräften angerückt war, konnte der Brand rasch gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Menschen kamen bei dem Brand zum Glück nicht zu Schaden. Der Straßen- und Schienenverkehr auf der Allee musste bis gegen 22.45 Uhr gesperrt werden. Neben der Polizei, die mit sechs Streifen am Einsatzort zugegen war, war auch der medizinische Rettungsdienst vor Ort. Er musste zum Glück nicht eingreifen

Werner Lösch

