Karlsbad/Straubenhardt/Ispringen - Diebstahl aus Umkleidekabinen

Karlsbad/Straubenhardt/Ispringen - Unbekannte haben am Dienstagabend während den Trainingszeiten der Teams des VFR Ittersbach, des SV Ottenhausen/Straubenhardt und der Sportfreunde Feldrennach aus den unverschlossenen Spielerkabinen Wertsachen gestohlen. Insbesondere hatten es die Langfinger auf Smartphones und Bargeld abgesehen.

Da in jüngster Zeit in der Region vermehrt solcher Diebstähle gemeldet wurden, bittet das Polizeipräsidium Karlsruhe um erhöhte Wachsamkeit. Es empfiehlt sich, die Wertsachen in den Kabinen nicht unbewacht zurückzulassen oder sie in Obhut zu geben. Die Räume sollten zudem immer verschlossen werden. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Polizei um Verständigung über den Notruf 110.

Ralf Minet, Polizeipräsidium Karlsruhe

