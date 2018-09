Polizeipräsidium Karlsruhe / A8 bei Pforzheim - ...

(PF)A8 bei Pforzheim - Motorradfahrer fährt über Standstreifen und stößt gegen Kleintransporter

Pforzheim - Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 07.55 Uhr kurz vor der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Nord auf dem Standstreifen der Autobahn gegen einen Pkw geprallt und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe bei dem Mann ersten Einschätzungen zufolge jedoch nicht.

Nach den Feststellungen der Autobahnpolizei hatte sich in Fahrtrichtung Stuttgart der Verkehr gestaut. Offenbar wollte der Kradfahrer die nächste Abfahrt nutzen und fuhr hierzu verbotenerweise vor der Ausfahrt auf dem Standstreifen. Plötzlich zog auch ein im Stau stehender 55-Jähriger mit seinem Kleintransporter - gleichfalls trotz Verbots - vor dem Zweiradfahrer vom rechten Fahrstreifen auf die Standspur. Der Motorradfahrer musste stark abbremsen, geriet ins Schleudern und kippte nach rechts um. In der Folge rutschte er mitsamt seiner Maschine gegen das Heck des Kleintransporters. Er kam anschließend unter Einsatz eines Rettungsteams mit Notarzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 21.000 Euro.

Durch den Unfall verlängerte sich der Rückstau auf gut drei Kilometer Länge.

Beide Fahrzeugführer müssen wegen "Falschüberholens" nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Den Fahrer des Kleintransporters erwartet zudem eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Ralf Minet, Pressestelle

