Polizeipräsidium Karlsruhe / Althengstett- ...

(CW) Althengstett- Kastenwagenfahrer verursacht Schaden und flüchtet- Ergänzung zur Meldung vom 24.10.2018 um 10:23 Uhr

Althengstett - Ein Zeugenaufruf ist in dem genannten Fall nicht mehr nötig, die unfallflüchtige Fahrerin konnte inzwischen aufgespürt werden.

Kurioserweise befand sich der Unfallfluchtermittler des Polizeireviers Calw am Vormittag genau in dieser Sache auf Ermittlungen, als der gesuchte Kastenwagen an ihm vorbeifuhr. Es gelang dem Beamten, das Fahrzeug anzuhalten. Die 20-jährige Fahrerin war geständig und wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort angezeigt.

Sabine Doll, Pressestelle

