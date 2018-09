Polizeipräsidium Karlsruhe / BAB 5, Gemarkung Ötigheim - ...

(KA) BAB 5, Gemarkung Ötigheim - Lkw-Unfall mit schwer verletztem Verursacher

Ötigheim - Am Ende eines baustellenbedingten Rückstaus vor der Dauerbaustelle auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe fuhr am heutigen Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr ein vermutlich spanischer Lastzuglenker mit seinem Sattelzug aus noch unbekannter Ursache auf einen vor ihm an das Stauende heranfahrenden Sattelzug auf. Der unfallverursachende Trucker wurde hierbei in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Rastatt mit technischem Gerät befreit werden, bevor er schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. An den beiden Sattelzügen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60 000 Euro. Durch den Unfall bildete sich ein Rückstau von bis zu 15 Kilometern Länge, der teilweise durch das Technische Hilfswerk abgesichert wurde. Gegen 18.15 Uhr waren noch zwei der drei Fahrstreifen wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

