Polizeipräsidium Karlsruhe / Bad Herrenalb - Einbrecher ...

(CW) Bad Herrenalb - Einbrecher bricht Geldautomaten in Gaststätte auf

Calw - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 00:20 und 10:00 Uhr Zutritt in das Innere einer Gaststätte in der Straße Sägwasenplatz in Bad Herrenalb. Er bog zunächst die an einem Fenster angebrachten Eisengitterstäbe nach außen, schlug im Anschluss die Fensterscheibe ein und entriegelte schließlich das Fenster. Im Gebäudeinneren steuerte der Eindringling gezielt auf zwei Geldautomaten zu, welche er schließlich aufhebelte. Er entwendete das gesamte Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Durch den Einbruch ist zudem ein Sachschaden von etwa 6000 Euro entstanden.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Polizeiposten Bad Herrenalb gerne telefonisch, unter 07089 2426, entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

