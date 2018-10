Polizeipräsidium Karlsruhe / Bad Schönborn - Diebstahl von ...

(KA) Bad Schönborn - Diebstahl von Baustelle

Bad Schönborn - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Wochenende mehrere Arbeitsmaschinen im Wert von ca. 5000 Euro von der Baustelle bei der Sparkasse in Langenbrücken. Bei den Arbeitsmaschinen handelt es sich um zwei schwere Rüttelplatten, eine davon war unter dem Baggerarm eingeklemmt. Ein Abtransport ohne Hilfsmittel ist daher nicht zu bewerkstelligen. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253-80260 in Verbindung zu setzen.

Florian Moreau, Pressestelle

