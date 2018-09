Polizeipräsidium Karlsruhe / Bad Schönborn - Zeugen nach ...

(KA) Bad Schönborn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Radfahrerin verletzt

Bad Schönborn - Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer brachte am Mittwochabend eine Radfahrerin zu Fall und flüchtete im Anschluss. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein Lkw, dessen Anhänger eine gelbe Plane hatte, die Bundesstraße 3 in Mingolsheim Richtung Langenbrücken. An der Ampelkreuzung Bruchsaler Straße / Bahnhofstraße / Rochusstraße streifte der Lkw beim Vorbeifahren eine 17-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte hierdurch auf die Straße während der Lkw-Fahrer ohne anzuhalten weiterfuhr. Glücklicherweise wurde die Radfahrerin nicht schwerer verletzt. Sie musste aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07253 80260 an das Polizeirevier Bad Schönborn.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/