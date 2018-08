Polizeipräsidium Karlsruhe / Birhenfeld

(Enzkreis)Birhenfeld -

Birkenfeld - Am 24.08.18 gegen 05.15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Pkw-Lenker mit seinem blauen Renault Clio den Kirchweg in Birkenfeld in Richtung B 294. An der Einmündung zur B 294, welche mit einer Lichtzeichenanlage versehen ist, kollidierte er beim Linksabbiegen mit dem Fahrzeug eines auf der B 294 in gleiche Fahrtrichtung fahrenden 58-jährigen Pkw-Führers. Dieser befuhr mit seinem Daimler-Benz Sprinter die B294 von Birkenfeld kommend in Fahrtrichtung Pforzheim. Beide Beteiligten gaben an, dass ihre Lichtzeichenanlage auf grün stand. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich die Verursacherfrage nicht eindeutig klären.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082/7912-0 in Verbindung zu setzten.

Maximilian Ott / Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

