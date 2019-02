Polizeipräsidium Karlsruhe / Birkenfeld - Unfall mit ...

(Enzkreis) Birkenfeld - Unfall mit hohem Sachschaden

Birkenfeld - Am Donnerstagmittag gegen 12.35 Uhr kam es in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Seat auf der Bahnhofstraße. Als der vor ihr fahrende Audi an einer Engstelle anhielt, um den Gegenverkehr passieren zu lassen, reagierte sie nicht zügig genug und fuhr auf. Der 63-jährige Fahrer wurde in Folge des Aufpralles leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 12 500 Euro. Der Seat musste anschließend abgeschleppt werden.

Lukas Roth, Pressestelle

