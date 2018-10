Polizeipräsidium Karlsruhe / Bretten - B 35, ...

(KA) Bretten - B 35, Rettungshubschrauber nach schwerem Unfall im Einsatz

Bretten - Am Sonntag gegen 18.10 Uhr befuhr eine 79 jährige Frau mit ihrem VW Golf die B 35 von der Einmündung der B 293 kommend in Richtung Alexanderplatz. Kurz vor der Abzweigung Diedelsheimer Höhe fuhr sie nach rechts auf die dortige Parkfläche um im Anschluss nach links in den dortigen Parkplatz abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Mazda eines 46-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mazda wurde nach rechts in den Parkplatz abgewiesen und der VW prallte am Fahrbahnrand gegen einen Baum. Im VW wurde die Fahrerin und der 83-jährige Beifahrer schwer verletzt. Der Fahrer des Mazda wurde leicht verletzt. Seine 13-jährige Mitfahrerin wurde nicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten war ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, drei Rettungswaqen und die Notfallhilfe Bretten eingesetzt. Unterstützt wurden die Rettungskräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Bretten, welche mit 7 Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort war. Die B 35 musste bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro.

Mirko Ossmann, Polizeiführer vom Dienst

