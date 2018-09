Polizeipräsidium Karlsruhe / Bruchsal - 56-Jährige verliert ...

(KA) Bruchsal - 56-Jährige verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug und wird schwer verletzt

Bruchsal - Eine 56-jährige Mazda-Fahrerin war am späten Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr auf der mittleren Fahrspur der Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Ihren Angaben zufolge fuhr dort plötzlich ein schwarzer Pkw mit hoher Geschwindigkeit links an ihr vorbei. Die 56-jährige bremste daraufhin ab und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollidierte sie mit links mit der Betonleitwand und wurde anschließend nach rechts auf den Standstreifen abgewiesen. Dort überschlug sich der Mazda und blieb liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch hinzugeeilte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug musste mittels eines Krans geborgen werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht an. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

