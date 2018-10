Polizeipräsidium Karlsruhe / Bruchsal - ...

(Landkreis Karlsruhe) Bruchsal - Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bruchsal - Ein 56-jähriger Radfahrer aus Bruchsal war am Montagnachmittag um 16:45 Uhr auf dem westlichen Radweg entlang der Kalrsruher Straße (B3) in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In Höhe einer Verkehrsinsel querte er die Bundesstraße, ohne auf einen in gleicher Richtung auf der Bundesstraße 3 fahrenden Sattelzug MB Actros zu achten. Der 37-jährige Fahrer des Sattelzugs konnte bei Erkennen der Situation sein Fahrzeug noch fast bis zum Stillstand abbremsen, es kam jedoch trotzdem zur Kollision. Der Radfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Sachbearbeitung übernommen. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter (0721) 944 840 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- u. Lagezentrum

