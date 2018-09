Polizeipräsidium Karlsruhe / Bruchsal - Einbruch in Parkgarage

(KA) Bruchsal - Einbruch in Parkgarage

Karlsruhe - Am Freitag, gegen 04:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Parkgarage in der Pfeilerstraße in Bruchsal. Die Einbrecher brachen zunächst eine Tür zum oberen Parkdeck auf und begaben sich in den Eingangsbereich, in welchem ein Kassenautomat platziert war. Die Täter sprühten eine dort befindliche Kamera mit schwarzer Farbe ein. Anschließend brachen sie den Kassenautomaten auf und entwendeten den Geldscheinspeicher. Das Münzgeld blieb unberührt. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07251/7260, mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

