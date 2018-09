Polizeipräsidium Karlsruhe / Bruchsal - Graffiti-Sprayer ...

(KA) Bruchsal - Graffiti-Sprayer ermittelt

Karlsruhe - Als Verursacher mehrerer Graffiti konnten Beamte des Polizeipostens Karlsdorf-Neuthard einen 26-jährigen überführen. Dem Sprayer kamen die Beamten im Rahmen der Ermittlungen zu einem Ladendiebstahl, den der Beschuldigte begangen hatte, auf die Spur. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere Farbdosen aufgefunden, die der junge Mann in einem Geschäft in Bruchsal gestohlen hatte. Der 26-Jährige hatte Anfang September in Bruchsal an Unterführungen, auf dem Skater-Platz und an Überdachungen Graffiti aufgesprüht. Er verwendete den TAG "STR". Der angerichtete Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Den 26-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen und Ladendiebstählen.

Dieter Werner, Pressestelle

