Polizeipräsidium Karlsruhe / Bruchsal - Reisebus kollidiert ...

(KA)Bruchsal - Reisebus kollidiert mit Fahrbahnteiler an der Tank- und Rastanlage Bruchsal

Bruchsal - Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 30-jährige französische Busfahrer ungebremst gegen den Fahrbahnteiler auf der A5 an der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Bruchsal. Hierbei verletzte sich der Busfahrer schwer. Er sowie zwei Fahrgäste wurden in ein Krankenhaus verbracht. Zudem wurden mind. 15 Personen leicht verletzt. Die 40-50 Fahrgäste wurden zunächst in die Tank- und Rastanlage verbracht und dort teils medizinisch versorgt. Die Ausfahrt und die rechte Fahrspur muss zur Unfallaufnahme und Bergung des Busses noch bis ca. 14 Uhr gesperrt werden. Das Busunternehmen entsandte zum Weitertransport einen weiteren Bus. Die Feuerwehr war mit ca. 35 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit ca. 30 Einsatzkräften, darunter mehreren Notärzten, einem Rettungshubschrauber und 13 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei kam mit sechs Beamten und drei Fahrzeugen zur Unfallaufnahme bzw. Absicherung.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

