Polizeipräsidium Karlsruhe / Dobel - Schwerer Raub auf ...

Dobel - Ein schwerer Raub ereignete sich am 24.10.2018, 19.00 Uhr, in Dobel, Dorfwiesen 3, dortiger Netto-Markt. Nach bisherigen Ermittlungen betraten zwei bislang unbekannte männliche Täter den Markt. Unter Vorhalt von zwei Pistolen und einer Handgranate forderten sie von einer Kassiererin und einem Kassierer die Herausgabe des Bargeldes. Während der Raubtat wurde gedroht die Handgranate in den Laden zu werfen und dem Kassierer wurde zeitweise eine Pistole an die Schläfe gehalten. Als die Täter das Bargeld aus den beiden offenen Kassen hatten, verstauten sie es in ihren mitgebrachten Rucksäcken. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in nordöstliche Richtung.

Bei dem Raubgut handelt es sich um einen niederen vierstelligen Betrag. Einer der Täter wurde von seinem Komplizen mit dem Namen "Jakob" angesprochen.

Täterbeschreibung:

T 1 - 20-25 Jahre, 180-185 cm, schlank/schlaksig, blaue Augen, helle Hautfarbe, trug dunkle Kleidung, vermummt mit einer Art Sturmhaube, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, führte Pistole und Handgranate mit sich.

T 2 - ca. 185 cm, schlanke/schlaksige unproportionale Figur, schwarz-braune Augen, heller Teint, trug dunklen evtl. schwarzen Sweatshirt-Pulli, Trainingshose evtl. dunkelbraun, Schal vor dem Gesicht, sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent, führte Pistole mit sich.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst des PP Karlsruhe, 0721/666-5555, zu melden.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum

