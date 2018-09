Polizeipräsidium Karlsruhe / Engelsbrand-Grunbach - ...

(Enzkreis)Engelsbrand-Grunbach - Holzstapel in Brand gesetzt

Engelsbrand-Grunbach - Drei Holzstapel sind am Samstagmorgen im Bereich eines Verbindungsweges bei der Jahn- und Eichbergstraße offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Zunächst brannte gegen 5.30 Uhr aus unklarer Ursache nur einer der Stapel und die Freiwilligen Wehrleute aus Grundbach rückten mit 35 Kräften zur Löschung an. Als dann gegen 8.00 Uhr nochmals zwei weitere Brandstellen in nächster Nähe gemeldet worden sind, bestätigte sich einen willentliche Brandlegung durch einen oder mehrere unbekannte Täter. Die Fahndung der Polizei führte dann aber zu keinen weiteren Erkenntnissen. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/