Polizeipräsidium Karlsruhe / Enzklösterle- In Hütte ...

(CW) Enzklösterle- In Hütte eingebrochen

Enzklösterle - In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in die Hütte des Waldklettergartens in der Hirschtalstraße eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und erbeuteten Bargeld, Akkuwerkzeug und Stirnlampen im Wert von über 2.000 Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Bad Wildbad, Telefon 07081 93900, erbeten.

