Polizeipräsidium Karlsruhe / Ettlingen - Brand eines ...

(KA) Ettlingen - Brand eines leerstehenden Gebäudes

Ettlingen - Am Donnerstag gegen 23.15 Uhr kam es in Ettlingen, Einsteinstraße 15, zu einem Brand in einem seit längerem leerstehenden ehemaligen Firmengebäude. Da das Gebäude in der Vergangenheit schon mehrfach von Personen unbefugt betreten worden war, war zunächst nicht bekannt, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufhalten. Glücklicherweise bestätigte sich diese Vermutung nicht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Über den entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/