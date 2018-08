Polizeipräsidium Karlsruhe / Ettlingen- Mit Döner beworfen

(KA) Ettlingen- Mit Döner beworfen

Ettlingen - Ein äußerst kurioses Verhalten hat ein bislang unbekannter Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag vermutlich aus Verärgerung über einem Autofahrer an den Tag gelegt. Ein ortsunkundiger 61-jähriger Huyundai-Fahrer hatte nämlich gegen 16 Uhr auf der Rastatter Straße auf dem parallel verlaufenden Radweg gewendet, was dem Radler offensichtlich missfiel, denn er gestikulierte zunächst wild umher. Als der Autofahrer dies mit einem kurzen Hupen quittierte, stellte der große, schlanke Mann, der einen Fahrradhelm trug, sein Gefährt ab, preschte zum Fahrzeug des 61-Jährigen, riss die Autotür auf und warf wortlos einen Döner ins Wageninnere. Schließlich schoss er mit seinem Handy noch ein Foto vom Pkw bevor in Richtung Ettlingen davon radelte. Das gefüllte Fladenbrot hinterließ nicht nur einen völlig verblüfften Autofahrer sondern auch leichte Verschmutzungen im Innenraum.

Sabine Doll, Pressestelle

