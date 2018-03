Polizeipräsidium Karlsruhe / Forst- Auffahrunfall auf der A5

(KA) Forst- Auffahrunfall auf der A5

Forst - Ein 33-jähriger Opel-Fahrer hat am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Walldorf einen Unfall verursacht. Auf Höhe der Tank und Rastanlage Bruchsal fuhr er auf einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug frontal auf. Dieser verlor dabei Schottersteine auf der Fahrbahn. Der Verursacher und sein 42-jähriger Beifahrer wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zeitweise konnte lediglich der linke Fahrstreifen benutzt werden. Es kam zu einer Staubildung von circa drei Kilometern.

Sabine Doll, Pressestelle

