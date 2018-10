Polizeipräsidium Karlsruhe / Forst - Einbruch in Gaststätte

(KA) Forst - Einbruch in Gaststätte

Forst - In einer in der Hambrücker Straße gelegenen Gaststätte wurden am frühen Dienstagmorgen zwei Spielautomaten aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Bruchsal wurde um 03.45 Uhr die Haupteingangstür der Gaststätte mit brachialer Gewalt aufgebrochen, wodurch es zwei bislang unbekannten Tätern möglich war in den Gaststättenraum zu gelangen. Hier wurden gezielt zwei Spielautomaten angegangen und deren Geldspeicher entwendet. Die Höhe des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Die Einbrecher sind wenig später über den Haupteingang und den angrenzenden Parkplatz mit ihrer Beute geflüchtet. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/726315 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

