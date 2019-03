Polizeipräsidium Karlsruhe / Forst - Polizei untersagt 12 ...

(KA) Forst - Polizei untersagt 12 alkoholisierten Lkw-Fahrern die Weiterfahrt

Forst - Bei präventiven Kontrollmaßnahmen auf den Tank- und Rastanlagen bei Bruchsal am Sonntagabend untersagten Polizeikräfte 12 Fahrern von Lastkraftwagen die Weiterfahrt, da sie alkoholisiert waren.

Knapp 200 Fahrzeuge und Fahrer wurden bei der Kontrollaktion des Polizeipräsidiums Karlsruhe in einem Zeitraum von über fünf Stunden überprüft. Das Fahrpersonal hielt sich aufgrund des Wochenendfahrverbots auf dem Parkplatz an der Autobahn A5 auf. Bei 17 Lenkern konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden, in zwölf Fällen musste der Fahrtantritt unterbunden werden. Die bei den Atemalkoholmessungen registrierten Höchstwerte lagen bei 2,56 Promille und 4,10 Promille.

