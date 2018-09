Polizeipräsidium Karlsruhe / Gechingen - Nach Einbruch ...

(CW) Gechingen - Nach Einbruch hochwertigen Pkw gestohlen

Calw - Bislang Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen in ein Anwesen im Marderweg ein. Im Haus wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Mit einem dort gefundenen Schlüssel wurde ein hochwertiger schwarzer Mercedes AMG GLE 43, der vor dem Anwesen geparkt war, gestartet und gestohlen. Kurz vor 04.00 Uhr hörte ein Zeuge in dem Wohngebiet, wie ein Pkw stark beschleunigte und davonfuhr. Personen, die im Bereich des Marderwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

