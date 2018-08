Polizeipräsidium Karlsruhe / Gemeinsame Presseerklärung ...

Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe - (KA)Philippsburg/Karlsruhe - Geldabholerin von Enkeltricktat in Haft - Kripo sucht Geschädigte von Enkeltricktaten im Großraum Ludwigsburg und Heilbronn

Nach einem sogenannten Enkeltrickbetrug zum Nachteil einer 68 Jahre alten Frau aus Philippsburg konnte das Betrugsdezernat der Karlsruher Kriminalpolizei Ende vergangener Woche eine 25-jährige Tatverdächtige festnehmen und sucht nun weitere Geschädigte.

Als angebliche ehemalige Arbeitskollegin getarnt war es einer noch unbekannten Anruferin am 15. August gelungen, die 68-jährige zu überzeugen, an eine ihr unbekannte Frau 23.000 Euro auszuhändigen. Die unbekannte Anruferin hatte vorgetäuscht, für einen Hauskauf kurzfristig und dringend finanzielle Unterstützung zu benötigen.

Die Angerufene ging darauf ein. Nach der Übergabe des Geldes vor dem Wohnanwesen in Philippsburg setzte sich die angebliche Arbeitskollegin erneut mit der 68-Jährigen in Verbindung und forderte sie auf, zu einer Bank nach Karlsruhe zu fahren, um weitere 10.000 Euro vom Konto abzuheben. Hierfür bestellte die Anruferin ein Taxi. Die dorthin beorderte Taxifahrerin hegte jedoch Zweifel, nachdem die Kundin während der Fahrt von ihrem Vorhaben berichtet hatte und veranlasste die Verständigung der Polizei. Durch das sehr aufmerksame Handeln der Taxifahrerin blieb dadurch weiterer Schaden aus.

Ermittlungen des Betrugsdezernates der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Polizei in Frankfurt führten schließlich auf die Spur der mutmaßlichen Geldabholerin, die in einem Frankfurter Hotel übernachtete. Sie konnte bei ihrer Rückkehr ins Hotel am vergangenen Donnerstagabend (23. August) festgenommen werden. Unter ihrer Kleidung versteckt führte sie eine größere Summe Bargeld bei sich, welches sichergestellt wurde. Ermittlungen haben ergeben, dass dieses Geld mit großer Wahrscheinlichkeit am 22. oder 23.08.2018 bei weiteren Enkeltricktaten im Großraum Ludwigsburg oder Heilbronn erbeutet worden sein könnte. Bislang gingen hierzu allerdings keine Anzeigen ein.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet deshalb dringend darum, insbesondere Geldübergaben um den 22. oder 23. August zu überprüfen und Anzeige zu erstatten, falls jemand in ähnlicher Art und Weise Opfer geworden sein könnte.

Ergänzend hierzu wird die markante Personenbeschreibung der festgenommenen Frau angeführt: Sie ist 165 cm groß, korpulent, hat eine dunkle Hautfarbe und trug zuletzt braun gefärbtes Haar, wobei sie ihre Frisur nach polizeilichen Erkenntnissen öfter wechselte.

Gegen die 25 Jahre alte Frau polnischer Nationalität wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erlassen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

Sachdienliche Hinweise hierzu nehmen die Kriminalpolizei Karlsruhe beim Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mirko Heim, Erster Staatsanwalt

Ralf Minet, Erster Kriminalhauptkommissar

