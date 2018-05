Polizeipräsidium Karlsruhe / Gemeinsame Presseerklärung der ...

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Karlsruhe - Exhibitionist zeigt sich vor Kindern

Karlsruhe - Vier Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren wurden am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr Opfer eines Exhibitionisten. Der 32-jährige Mann steht im Verdacht, sich im hinteren Schlossgarten in Karlsruhe im Bereich der Haltestelle der Schlossgartenbahn vor den Mädchen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Aufmerksame Passanten verständigten sofort die Polizei. Der Verdächtige konnte nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz festgenommen werden. Der 32-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Ob er noch für einen weiteren ähnlich gelagerten Fall in Frage kommt, wird derzeit geprüft. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe, Tel. 0721 9395555, in Verbindung zu setzen.

Dr. Tobias Wagner, Erster Staatsanwalt

Dirk Wagner, Pressestelle

