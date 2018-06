Polizeipräsidium Karlsruhe / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe - (KA) Karlsbad - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe erwirkte am Dienstagnachmittag einen Haftbefehl gegen einen 33-Jährigen, dem unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird. Im Rahmen eines bei der Kriminalpolizei Karlsruhe geführten Verfahrens geriet der 33-Jährige ins Visier der Ermittler. Er soll im Jahr 2017 mehrere hundert Gramm Marihuana verkauft haben. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten fanden die Beamten insgesamt ca. 100 Gramm Marihuana sowie Gerätschaften zum Portionieren und Verpacken. In einem hinter dem Wohnanwesen abgestellten Pkw wurde neben zwei Plastiktüten mit insgesamt einem Kilogramm Marihuana auch ein geladener Schreckschussrevolver aufgefunden und sichergestellt.

Dr. Tobias Wagner, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Dieter Werner, Pressestelle

