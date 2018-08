Polizeipräsidium Karlsruhe / Graben-Neudorf - B 35, ...

(KA) Graben-Neudorf - B 35, Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall in Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt

Graben-Neudorf - Am Montag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem MAN-Lkw die B 35 in Richtung Germersheim. In Höhe Graben-Neudorf stockte der Verkehr. Ein vor dem MAN fahrender Scania-Lastzug bremste bis zum Stillstand ab. Infolge Unachtsamkeit fuhr der MAN auf den Anhänger des Vorausfahrenden auf. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr Graben-Neudorf mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Führerhaus befreit und danach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 44-jährige Fahrer des Scania blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 28.000,- Euro. Die B 35 war bis um 17.30 Uhr voll gesperrt.

Mirko Ossmann, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/