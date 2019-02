Polizeipräsidium Karlsruhe / Graben-Neudorf - Zwei ...

(KA) Graben-Neudorf - Zwei Polizeibeamte bei Widerstandshandlungen verletzt

Karlsruhe - Leichte Verletzungen erlitten in der Nacht auf Donnerstag zwei Beamte des Polizeireviers Philippsburg, als sie in Graben-Neudorf eine randalierende Person in Gewahrsam nahmen und sich diese gegen die Maßnahme zur Wehr setzte.

Gegen 0:45 Uhr verständigten Anwohner der Justus-von-Liebig-Straße über Notruf die Polizei, da eine Person vor ihrem Anwesen randalierte. Als zwei Polizeistreifen vor Ort eintrafen, zeigte sich der deutlich alkoholisierte Mann sofort aggressiv und ein ruhiges Gespräch mit ihm war nicht möglich. In der Folge sollte er daher in Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme setzte sich der 36-Jährige massiv mit Händen und Füßen zur Wehr. Letztlich konnte er jedoch von den Beamten überwältigt und fixiert werden. Ein Atemalkoholtest ergab beim Beschuldigten einen Wert von über 2,6 Promille.

Durch das Verhalten des Mannes erlitten zwei eingesetzte Polizisten leichte Verletzungen, sie konnten ihren Dienst aber fortsetzten. Zudem wurde der Tankdeckel eines Streifenwagens durch den Mann abgerissen.

Florian Herr, Pressestelle

OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110972 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110972.rss2

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/