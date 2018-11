Polizeipräsidium Karlsruhe / Illingen - Zeugenaufruf ...

(Enzkreis) Illingen - Zeugenaufruf nach versuchter räuberischer Erpressung

Illingen - Zu einer versuchten räuberischen Erpressung kam es am Donnerstagabend im Ortszentrum von Illingen, bei dem zwei junge unbekannte Männer versuchten mit einem Messer Geld von ihren Opfern zu erpressen. Ein 71-jähriger Mann und eine 66-jährige Frau waren nach einer Veranstaltung um 21.00 Uhr auf dem Weg zu ihren nebeneinander geparkten Fahrzeugen hinter dem Rathaus, als die Frau kurz vor dem Einsteigen von einem dunkel gekleideten Mann angesprochen wurde. Der Mann hielt sein Gesicht verdeckt in der Ellbogenbeuge und forderte Geld. Als sich auch ihr Begleiter in Richtung der erschrockenen Frau umdrehte, stand auch vor ihm ein dunkel gekleideter, mit einem Schal vermummter, Mann, der ebenfalls, mit einem vorgehaltenem Messer, Geld forderte. Ohne sein Gegenüber zu treffen, führte der Unbekannte mehrere Stichbewegungen in Richtung seines Opfers aus. Auf Zuruf zu seinem Mittäter machten sich beide ohne Beute in Richtung Rathaus davon. Ihre Opfer blieben unverletzt. Beide mit ausländischem Akzent sprechende Männer waren mit etwa 160 cm recht klein und dürften nicht älter als 20 Jahre gewesen sein. Sie waren beide schwarz gekleidet, wobei der zweite, mit schwarzem Schal vermummte Täter, ein Klappmesser mit einem Holzgriff mit sich führte. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

