Polizeipräsidium Karlsruhe / KA) Östringen - Nach Einbruch in ...

KA) Östringen - Nach Einbruch in Schule Tatverdächtiger festgenommen

Karlsruhe - Nach einem Einbruch in das Leibniz-Gymnasium in Östringen konnte am Samstagmorgen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Kurz nach 06.00 Uhr wurde die Alarmanlage der Schule ausgelöst. Mehreren Streifen fuhren daraufhin zu dem Schulkomplex. Während der Überprüfung und Durchsuchung der Schule kamen zwei junge Männer auf Fahrrädern aus einem Gebüsch und nahmen nach Erkennen der Polizei Reißaus. Einen 27-Jährigen konnten die Beamten vorläufig festnehmen, sein Begleiter konnte flüchten. Im Rucksack des Mannes fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe und einen Schraubendreher. An einer Notausgangstüre, die lediglich angelehnt war, konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Östringen übernommen.

Dieter Werner, Pressestelle

